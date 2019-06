Sabalansē nesabalansējamo. Žurnāliste Aiga Zviedre stāsta kā apvienot karjeru un ģimenes dzīvi

Balanss starp darba un ģimenes laiku man šķiet viens no sarežģītākajiem dzīves jautājumiem. Man kā mammai, kurai visi darbi ir arī kaislības, viegli tajās pazaudēties. Žurnālistika, fotogrāfija, cilvēku satikšana un to saklausīšana kā arī skaistu lietu saskatīšana man ir liels kaifs. Un tā kā tas nav darbs ar striktu darba laiku, ir ļoti grūti novilkt robežu. Kā jau daudziem pašnodarbinātajiem, bieži nepamet sajūta, ka darbā esmu vienmēr – 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Jo vienmēr jau var izdarīt vēl, vienmēr ir kaut kas, par ko būtu jāpadomā, jāplāno uz priekšu, jāizdara, jāpielabo utt. Nevaru iziet pa ofisa durvīm un aizmirst par darbu līdz nākamajai dienai, jo mans ofiss ir mans prāts. Un tas man līdz ir vienmēr. Ļoti jāstrādā ar savu apziņu un jāiemācās pārslēgties un atpūsties. Smieklīgi jau, jo varētu šķist, ka atpūtai būtu jābūt vienkāršai un bez liekas piepūles, bet citi kaislīgi darbaholiķi mani noteikti sapratīs. Šāda tieksme vienmēr izdarīt vairāk visticamāk sakņojas kaut kādā perfekcionismā. Lai ar to tiktu galā jāatrod cēloņi un tas jau ir sarežģīts darbs.