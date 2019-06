Arvien lielāku popularitāti gūst finanšu platforma, kas izdevīga gan investoriem, gan aizņēmējiem

Latvijā pūļa finansējuma modelim ir ilgāka vēsture. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir ziedojumu kampaņa Brīvības pieminekļa celtniecībai pagājušā gadsimta 30. gados. Savukārt mūsdienās viens no redzamākajiem piemēriem ir portāls “Ziedot.lv”, kur arī pamatā tiek izmantots pūļa finansējuma modelis.

Uzņēmējiem Latvijā ir arī pieejama pūļa finansējuma platforma “ EstateGuru ”, kas ļauj attīstīt savus nekustamos īpašumus. Tur finansējums tiek saņemts no neskaitāmi daudz cilvēkiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa vai pieredzes nekustamā īpašuma nozarē.

Piesaistot finansējumu jaunā projekta iegādei, un atmaksājot no iepriekšējā projekta pārdošanas ieņēmumiem, attīstītājs nezaudē laiku un potenciālo peļņu, kā arī gūst papildu atpazīstamību investoru vidū, kas nereti ļauj izpārdot īpašumus ātrāk. Tikpat lietderīgs finansējums, kas tiek piesaistīts platformā var būt jebkuram uzņēmumam, kam nepieciešami papildu apgrozāmie līdzekļi, un pieder nekustamais īpašums.

Statistika liecina, ka 51% no platformā finansētajiem aizdevumiem ir tieši īstermiņa aizdevumi, piemēram, gadījumos, kad aizņēmējs iegādājas plašu dzīvokli par izdevīgu cenu, sadala to vairākos mazākos, likvīdākos dzīvokļos, un realizē ar peļņu, atlikušie 21% un 28% ir attiecīgi uzņēmējdarbības un attīstīšanas aizdevumi.

Līdz ar to – šajā platformā shēma šāda – ikviens var veikt iemaksas par brīvi izvēlētu summu, sākot no 50 eiro, un vēlāk saņemt peļņu, kas līdzvērtīga aptuveni 12% gadā. Savukārt uzņēmēji no šādām iemaksām var gūt finansējumu nekustamo īpašumu attīstīšanai, kas nepieciešams veiksmīgai uzņēmējdarbības turpināšanai.