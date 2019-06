"Latvijas valsts meži" pērn nopelnījuši par gandrīz 70% vairāk nekā 2017. gadā

Kompānijas kopējie ieņēmumi pērn pārsniedza plānoto par 21 miljonu eiro, tostarp apgrozījums no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas bija par 11 miljoniem eiro jeb 4% lielāks nekā plānots. Šādu rezultātu kompānija sasniedza, jo sortimentu vidējā pārdošanas cena pērn bija lielāka nekā plānots. Plānotais realizētās apaļkoksnes sortimentu apmērs pērn kopumā netika izpildīts 1,4% apmērā un uzņēmums 2018.gadā pārdeva 5,75 miljonus kubikmetru apaļkoksnes. Vienlaikus pērn kompānijai lielāki par plānoto bija ieņēmumi no augošiem kokiem, ko ietekmējis labais papīrmalkas un tehnoloģiskās koksnes tirgus, kas ļāvis palielināt realizēto kubikmetru apmēru un izraisījis cenas pieaugumu. Pērn kompānijas ieņēmumus ietekmēja arī bioloģisko aktīvu vērtības pieaugums un ieņēmumi no saņemtajām soda naudām.

Pērn kompānija Zemesgrāmatā reģistrēja 94 400 hektārus jeb 98,4% no plānotā apmēra. Nepiemēroti laika apstākļi gada sākumā ietekmējuši zemes kadastrālo uzmērīšanu - veikti 77% no plānotā pakalpojumu apmēra. Mazākos apmēros atjaunotas robežas, jo vēlāk nekā plānots stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācija", kas ļautu atjaunot robežas atsevišķi konkrētai zemes vienībai viena īpašuma plāna ietvaros, bez pārējo šajā plānā ietilpstošo zemes vienību atkārtotas pārmērīšanas.

Pērn kompānija pabeidza būvdarbus meža autoceļu objektiem 304 kilometru garumā, no kuriem aizvadītajā gadā ekspluatācijā tika nodoti 289 kilometri meža autoceļu, tostarp 121 kilometrs ceļu pārbūvēti un 168 kilometri uzbūvēti no jauna. To būvniecībā investēti 25,3 miljoni eiro. 2018.gadā atjaunotas meža meliorācijas sistēmas 21 600 hektāru platībā, no kuriem ekspluatācijā nodoti 18 100 hektāru.