Ēdu maz, dzīvoju aktīvi, bet svars kā nekrīt, tā nekrīt! Ko man darīt?

Tiem, kuru ĶMI pārsniedz 24,99 (liekais svars) vai pat 30 (aptaukošanās) - ir jēga padomāt, varbūt šī ir tā vasara, kad ļaut sev uzelpot un atbrīvoties no svara, kas pielīdzinās mēreni piekrautai ceļojumu mugursomai, ko nēsājat līdzi katru dienu. Latvijā 18-30 gadus jaunām sievietēm dienas kaloriju norma ir 1960 - 2510, atkarībā no dzīvesveida. Tas ir pietiekoši daudz, lai pilnvērtīgi paēstu un pat gūtu pamatīgu sāta sajūtu, ja izvēlas pareizos produktus. Izrādās, the devil is in the details - lielākais vairums kaloriju sakrājas ne jau ēdot kārtīgas trīs kārtu pusdienas, bet našķojoties starp ēdienreizēm, veldzējot slāpes ar dzērieniem, kam pievienots cukurs un ēdot pārstrādātu pārtiku. Mūsdienās ir viegli uzzināt kaloriju daudzumu. Turpat veikalā ar telefona palīdzību noskaidrot, ka viens šokolādes batoniņš ar zemesriekstiem satur ap 500 kaloriju, bet 100 gramu svaigu gurķu tikai 15 kaloriju - izvēle ir katram pašam. Grūtāk ir ar siera karbonādi restorānā, jo būtu jāsaprot gan siera, gan panējuma, gan cepšanai izmantoto taukvielu parametri, bet aicinām nejukt prātā un ievērot mērenību gan ēšanā, gan kaloriju skaitīšanā - ja tiešām vēlaties uzsākt veselīgu dzīvesveidu, tad vienai siera karbonādei nevajadzētu novirzīt jūs no ceļa.