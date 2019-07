Kā cīnīties ar stresu? Latviešu influenceri aicina sekotājus atklāt savus padomus, kā uzlabot labsajūtu

Whatever is good for your soul, do that ☀️☀️☀️Labsajūta. Kas tas ir? Stiepjams jēdziens, manuprāt, jo katram tas asociējās ar ko citu. Vienam labsajūtu rada laiks, kas pavadīts kopā ar draugiem, otram pilnīgi pretēji - vientulība. Kādam patīk skriet entos kilometrus, citam, savukārt, izstiept kājas un ļauties grāmatu lappusēm. Turpmākās pāris nedēļas es, kopā ar @liptonteja , pievērsīšos labsajūtas jautājumam - kur, kas, kā, kāpēc? Kas mums rada labsajūtu? Kur mēs jūtamies vislabāk? Kā un cik daudz domājam paši par sevi? Kas palīdz virzīties dzīvē uz priekšu? Kāpēc šajā jautājumā iesaistīts Lipton? Nezinu, kādas ir jūsu attiecības ar tēju, bet es tēju noteikti dzeru biežāk un vairāk, nekā kafiju. Tēja mani nomierina. Ir tik forši rokās paņemt lielu, siltu tasi tējas. Tas ir dzēriens, kuru nemaz nevar izdzert ātri. Tas prasa laiku. Un tas ir laiks, kuru es veltu pati sev. Pilnīgi bez steigas. Tēja vedina uz domām par sevi un savām sajūtām. Mudina padomāt par to, ka reizi pa reizei ir jāapstājas un jāieklausās sevī. Kas mums rada prieku? Uzreiz teikšu atklāti - viens no maniem lielākajiem labsajūtas radītājiem ir ceļojumi. Ja es pāris reizes gadā varu kaut kur aiztraukties un nedomāt ne par ko citu, es esmu laimīga. Atpūtusies. Iedvesmota. Un tikai tā es varu triekties tālāk pa šo sarežģīto, bet interesanto ikdienu. Kas rada labsajūtu jums, mīļie? Kad jūtaties vislabāk? 💛 #liptontēja #labsajūta #wellbeing

