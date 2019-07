Izsludināts būvprojektēšanas iepirkums diviem ''Rail Baltica'' posmiem

Baltijas valstu kopuzņēmums AS "RB Rail" izsludinājis būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu iepirkumu dzelzceļa projekta "Rail Baltica" diviem posmiem - no Vangažiem līdz Igaunijas robežai un no Misas līdz Lietuvas robežai, aģentūru LETA informēja "RB Rail" pārstāvji.