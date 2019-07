Video eksperiments: cik ātri var ielauzties mājoklī un to apzagt?

“Zādzības no mājām un dzīvokļiem visbiežāk notiek, atmūķējot terases durvis, logus vai āra durvis. Tāpat, ja logi vai balkona durvis ir atstāti vēdināšanas režīmā un zaglis tos var atspiest vaļā. Situācijas ir dažādas, bet parasti zagļi izvēlas īpašumu, kas nav labi apsargāts un tajā viegli iekļūt,” komentē If Apdrošināšana Privātīpašuma apdrošināšanas produktu vadītājs Endijs Melecis. Ir bijis gadījums, kad zaglis no viena īpašuma nozaga kāpnes, kuras pēc tam izmantoja, lai iekļūtu blakus esošās mājas otrajā stāvā un to apzagtu. Zagļi var ielauzties īpašumā, kamēr saimnieks aizgājis uz veikalu, vai pat apzagt mājas pirmo stāvu, kamēr iemītnieki otrajā stāvā guļ. Eksperiments parādīja, ka zādzības paveikšanai var pietikt vien ar dažām minūtēm.