Vari necensties – cilvēks nav radīts, lai būtu laimīgs

Ja visas mūsu materiālās un bioloģiskās vajadzības ir apmierinātas, tad ilgstošs laimes stāvoklis paliek teorētisks un netverams mērķis, izdevumā "The Conversation" raksta psiholoģijas profesors Rafaēls Juba. Šī tēze tika formulēta jau mūsu ēras 10. gadsimtā, kad to izteica Kordovas kalifs Abd el Rahmans III. Viņš bija viens no sava laika ietekmīgākajiem cilvēkiem, kurš paveica gan militārus, gan kulturālus sasniegumus, kā arī baudīja veselu divu harēmu kompāniju. Tiesa, tuvojoties mūža nogalei, viņš nolēma saskaitīt, cik dienas viņš ir juties laimīgs. Tās bija precīzi 14.