Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons ir publiski izteicies, ka Lielbritānija ir gatava izstāties no ES arī bez vienošanās. Vai šāds scenārijs tiešām var realizēties un vai no tā ciestu arī Latvijas ekonomika?

Komentējot Lielbritānijas bezvienošanās izstāšanās iespējamību, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns intervijā norāda, ka Boriss Džonsons šo ceļu noteikti varētu izvēlēties. «Par to liecina viss viņa kabineta sastāvs un izteikumi. Jau iepriekš Lielbritānijas izstāšanās jautājumā ir notikušas atlikšanas un šobrīd izskatās, ka būs pēdējais mirklis, lai izdarītu lēmumu. Es domāju, ka gan britiem, gan Eiropas Savienībai ir apnicis būt neziņā un būs jānotiek vienam vai otram variantam,» saka pētnieks. Tomēr Andžāns arī piebilst, ka pirms izšķiršanās uz Džonsonu augs spiediens no uzņēmējdarbības vides. «Jau tagad varam redzēt, ka krīt mārciņas vērtība. Tāpat jau līdz šim ir bijuši uzņēmumi, kuri ir paziņojuši vismaz par iecerēm pārcelt savas bāzes Londonā uz Eiropas Savienības valstīm,» turpina eksperts.

Ir skaidrs, ka Lielbritānijā būs ārkārtas vēlēšanas. Tikai ir jautājums, vai tās notiks pirms «Brexit» vai pēc «Brexit». Šobrīd man šķiet, ka Džonsonam būtu izdevīgi organizēt vēlēšanas pirms, jo leiboristu pozīcijas šobrīd ir diezgan vājas un Džeremija Korbina popularitāte ir kritusi diezgan zemu. Tas ko šobrīd konservatīvie toriji vēlas ir atgūt tos zaudētos vēlētājus, kuri no tiem novērsās Mejas laikā. Tāpēc arī viņi kā savu vadītāju izvēlējās Džonsonu. Savukārt, Džonsons ar savu retoriku vēlas apliecināt to, ka toriji ir savās pozīcijās un uzstās uz izstāšanos neatkarīgi no tā, vai ir vienošanās,» norāda Austers.

«Lielbritānijas ekonomika ir viena no 8 pasaules lielākajām ekonomikām un jau šobrīd izskatās, ka globālā ekonomiskā lejupslīde varētu sākties kaut kad nākamajos gados. Bezvienošanās «Brexit» varētu būt viens no tiem faktoriem, kas to veicinātu. Savukārt tādā gadījumā samazinātos pieprasījums pēc Latvijas precēm un pakalpojumiem un līdz ar to – negatīvi ietekmēta mūsu valsts ekonomika. Jāatceras, ka mūsu ekonomika ir atvērta un ļoti atkarīga no pieprasījuma pasaulē,» apgalvo Auers.