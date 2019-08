Trampa lēmums par jauniem muitas tarifiem Ķīnai turpina gremdēt akciju cenas

Tramps ceturtdien tviterī paziņoja, ka no 1.septembra nosaka 10% muitas tarifus Ķīnas ražojumiem 300 miljardu ASV dolāru vērtībā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1090 līdz 1,1106 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2140 līdz 1,2162 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu saruka no 107,40 līdz 106,59 jenām par dolāru.