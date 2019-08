Dabīgā spilvenu pildījuma gids: izvēlēties dūnas vai spalvas?

Gāgas dūnas ir pasaulē maigākais un vieglākais materiāls. Šīs dūnas tiek savāktas no ligzdām, kurās tik tikko ir izšķīlušies zosēni un pametuši ligzdu. Gāgas dūnas rūpīgi savāc un attīra. Ņemot vērā, ka šīs spalvas nāk no zosu mazuļiem un to savākšana ir visai sarežģīta, gāgas dūnas ir īpaši ekskluzīvs materiāls.