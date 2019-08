Cieņa un atzinība jeb ko no darba devēja gaida darbinieki Latvijā

Viena no īpašībām, kas Baltijas valstīs tiek novērtēta atšķirīgi, ir taisnīgums. To kā normālam vadītājam svarīgu prasību uzsver vairāk nekā 40% latviešu un lietuviešu, bet Igaunijā – tikai 19% darbinieku.

Ir arī vērtības, kur Latvijas un Igaunijas darbinieki ir vienisprātis, bet lietuvieši – atšķirīgās domās. Tas ir jautājums par humora izjūtu un labu noskaņojumu. Latvijā un Igaunijā humoru no vadītājiem gaida trešdaļa respondentu, Lietuvā to par svarīgu uzskata tikai 17%.

Pētījuma iniciatori Baltijas valstīs bija "If Apdrošināšana", lai noskaidrotu, ko cilvēki darbspējīgā vecumā uzskata par normālu darbu. „Normāla darba" kampaņas mērķis ir attīstīt veselīgu un ilgstošu darbinieka un darba devēja attiecību stratēģiju, kas ļautu ikvienam savā darbavietā justies labi. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 1500 dalībnieki no dažādiem uzņēmumiem, aptauju veica pētījumu kompānija „Inspired UM".

„Lai uzzinātu to, kā mums, "If Apdrošināšanai", sokas šajā aspektā, mēs savā uzņēmumā Baltijas valstīs regulāri aptaujājam savus darbiniekus par mūsu vadītājiem un dažādiem vadības aspektiem.

Lai arī mūsu darbinieki vadītājus novērtēja krietni augstāk nekā citās darbavietās, vadības joma mūsu uzņēmumā kopumā tika novērtēta nedaudz zemāk nekā komandas darbs, labsajūta darbā un jēgpilns darbs. Tas arī mums parādīja, ka šajā ziņā vēl ir daudz darāmā," paskaidro "If Apdrošināšanas" Personāla daļas vadītāja. Vairākums aptaujāto Baltijas valstīs vērtēja savus vadītājus ar 6,5 punktiem no 10, bet "If" strādājošie saviem vadītājiem piešķīra no 7,6 līdz 8 punktiem.