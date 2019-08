Lielais jautājums: vai mazuļi un vecāki drīkst gulēt vienā gultā?

Nepastāv viens konkrēts vecums, kad drīkst un kad nedrīkst ļaut mazajam ieritināties mammas un tēta gultā. Dažkārt pavisam maziem bērniņiem gulēšana starp vecākiem ļauj iemigt, tāpēc šāds risinājums ir praktisks no tā viedokļa, ka tas atvieglo dzīvi vecākiem un, līdzko mazais pamostas un sāk raudāt, vecāki var ātri reaģēt un mazo nomierināt. Guļot kopā ar zīdaini, mammas var nekavējoties reaģēt uz mazuļa čīkstēšanu un to pabarot vai nomierināt, neceļoties no gultas. Tāpat uzskata, ka vecāki, guļot vienā gultā ar bērniem, rada spēcīgāku savstarpējo saikni - pat viegli samīļojot bērnu, viņa sirds ritms, pulss un pat asinsspiediens pazeminās un mazais kļūst mierīgāks. Guļot vienā gultā ar zīdaini, vecāki nemanot mazulim signalizē, kad ir jāieelpo un jāizelpo, tādējādi veicinot pavisam mazam bērniņam pareizu elpošanu.