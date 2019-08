Ministriju papildu prasījumi budžetā - miljards, iespējas 10x mazākas

Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” ziņo, ka pieprasījumi dažādām, līdz šim pamatbudžetā neiekļautām vajadzībām, sasnieguši aptuveni miljardu eiro. Lielākie no tiem ir Veselības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Iekšlietu ministrijai.

Šeit, daži no piemēriem:

“Šis ir ļoti nopietns pārbaudījums, pirmais budžets, kas jāveido pašiem, saskaroties ar realitāti un saskarsme ar realitāti, es gribētu raksturot to kā tādu kritienu no ātri braucošā transportlīdzekļa - sakabe ar asfaltu ir ļoti cieta. Skaidrs, ka tas nebūs vienkārši, jo, kā jūs precīzi minējāt, viens ir teorētiski Saeimā pieņemt lēmumu un ierakstīt likumā konkrētas summas par mediķiem, un pavisam cits stāsts, kā izrādās, ir pēc tam, kad šie paši kolēģi, kas par to ir balsojuši, sāk skatīties uz budžetu kopsakarībās,” atzīst veselības ministre Ilze Viņķele (A/Par!)