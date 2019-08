Latvijas un Lietuvas strīdu par Astravjecas AES elektrību varētu risināt EK

"Krievijā elektrība var nonākt no jebkuras vietas - no Baltkrievijas vai Ukrainas. Tomēr tā nebūtu Baltkrievijas elektroenerģijas nonākšana Baltijas valstīs. Tas būtu Krievijas elektroenerģijas imports. No Latvijas elektrība tiek pārdota biržā, kur nav nekādu tās izcelsmes garantiju," klāstījis Virbicks.

Latvijas valdība šomēnes paziņoja, ka varētu sākt elektroenerģijas tiešu iepirkšanu no Krievijas, kad Lietuva bloķēs importu no Baltkrievijas.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. No Latvijas robežas topošo kodolspēkstaciju šķir aptuveni 110 kilometri.