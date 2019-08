Konsolidētajā kopbudžetā septiņos mēnešos izveidojies gandrīz 600 miljonu eiro pārpalikums

Nenodokļu ieņēmumu plāns valsts pamatbudžetā šā gada pirmajos septiņos mēnešos ir izpildīts par 111,4% jeb 41,7 miljoniem eiro virs plāna. Lielāki ieņēmumi saņemti no publiskajām kapitālsabiedrībām par valsts kapitāla izmantošanu (29,3 miljoni eiro) un no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas (9,4 miljoni eiro), bet zemāki bijuši ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām (mīnus 5,2 miljoni eiro). Tāpat iepriekš neplānoti 9,1 miljons eiro saņemti kā eiroobligāciju papildemisijas prēmijas maksājums, ko ar savu darbību nodrošinājusi Valsts kase. Papildemisijas prēmija atbilstoši EKS 2010 netiks pilnā apjomā atzīta vispārējās valdības ieņēmumos, jo pēc būtības ir finansēšanas darījums.