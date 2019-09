Mazlietotas automašīnas iegāde no Vācijas un no citām Eiropas valstīm kļūst arvien populārāka Latvijas tirgū. Šādas automašīnas ir praktiski jaunas, ar mazu nobraukumu un iespējamu rūpnīcas garantiju, bet automašīnas cena ir par 20-30% zemāka kā jaunai automašīnai. Kā jauna, tikai lētāka.

Ar šādu cenas un kvalitātes raksturojošu pozicionējumu lietotu auto tirdzniecībā jau kādu laiku sevi ir pieteicis auto tirdzniecības uzņēmums Carweb.lv, kas ir Eiropas liel ākā auto sludin ājumu portāla mobile.de oficiā lais licenc ē tais p ārstāvis Latvijā un Igaunijā darbojas jau 20 gadus. Carweb.lv piedāvā pasūtīt, iegādāties un piegādāt automašīnas no Eiropas.

Ir priekštats, ka pērkot mazlietotu automašīnu no Eiropas, uzreiz nepieciešams maksāt pilnu summu uzreiz pie automašīnas iegādes. Carweb.lv saviem klientiem piedāvā iemaksāt sākot no 10% no auto cenas, pārējo finansējumu palīdzot sakārtot, kad auto jau atrodas Rīgā.