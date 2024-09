Latvija nevar? Kā sanācis, ka Ukrainas nodrošināšanā ar droniem vadības grožus pārtvērusi Lielbritānija?

No piecpadsmit modeļiem par labiem atzīti divi

Vai un cik lielu finansiālu ieguldījumu Latvija sniegusi Lielbritānijas izsludinātajā iepirkumā dronu koalīcijas vajadzībām? Cik lielu daļu dronu šajā iepirkumā plānots iepirkt no Latvijas ražotājiem? Cik ražotāji no Latvijas ir kvalificējušies dronu iepirkumam Ukrainas atbalstam?

Uz šiem jautājumiem Aizsardzības ministrija atbild: “Latvija starptautiskajam Dronu koalīcijas iepirkumam ir rezervējusi piecus miljonus eiro. Uzsveram, ka konkursā visas Ukrainas Aizsardzības kontaktgrupas dalībvalstis piedalās ar vienādiem nosacījumiem, tādējādi iepirkums no Latvijas ražotāja vai kādas citas valsts ražotāja netiek garantēts vai īpaši izcelts. Kopumā testa partijas iepirkumam ir atlasīti 15 dronu modeļi, no kuriem divi ir Latvijas ražotāju modeļi. Ja šos 15 modeļus Ukrainas bruņotie spēki atzīs par piemērotiem, tad tiks organizēts galvenais iepirkums no Ukrainas bruņoto spēku akceptētajiem modeļiem.”