Uzņēmējs: Pareizu datu ievākšana palielina jūsu uzņēmuma konkurētspēju

Kāpēc visi uzņēmumi to nespēj? Lai varētu realizēt mašīnmācīšanos, ir nepieciešams liels apjoms kvalitatīvu datu nepieciešamo lietu apguvei. Daži uzņēmumi mašīnmācīšanās vajadzībām jau ievāc datus no saviem darba procesiem, lietotājiem, darbiniekiem un sistēmām. Mašīnmācīšanās realizēšanai nepieciešami daudzveidīgi dati. Piemēram, lai spētu analizēt darba procesus un mācīties no tiem, ir nepieciešams ievākt datus par darba operāciju ilgumu, nevis par to datumu un laiku. Šie dati atšķiras no tiem, kas šobrīd tiek ievākti uzņēmumu resursu plānošanai, jo attiecīgajiem datiem ir cits mērķis. Tas nozīmē, ka mašīnmācīšanās ieviešanai nepieciešams pārskatīt visus datus, ko šobrīd ievācam, un sākt strādāt ar mašīnmācīšanās realizēšanai nepieciešamajiem datiem. Ievācamie dati sniegsies arī ārpus jūsu uzņēmuma robežām, proti, papildu uzņēmuma iekšējiem datiem būs nepieciešams ievākt datus par jūsu klientu no interneta, izmantojot konkurētspējīgu informācijas ievākšanu un citas pieejas.