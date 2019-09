Drīzumā tiks atvērts lielākais “K Senukai” veikals Latvijā

“Mūsu mērķis ir klientiem nodrošināt pilnīgi jaunu iepirkšanās pieredzi tā sauktajā do it yourself (DIY) jeb dari pats veikalu segmentā Latvijā. To mēs arī paveiksim šoruden, atverot Latvijā lielāko “K Senukai” veikalu ar jaunu konceptu,” saka “Kesko Senukai Latvia” ģenerāldirektora vietnieks Marius Šukauskas.