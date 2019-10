Rietumvalstis ir gatavas netīram biznesam

Lai pret to cīnītos, rietumiem vispirms ir jāsaprot problēmas sakne. Analītiķi pārāk ilgi ir naivi runājuši par korupciju no morālā aspekta – norādot, ka korupcija ir kas tāds, ko dara slikti cilvēki, viņus piespiež slikti apstākļi vai slikta kultūra. Šajā brīdī par to jāsāk domāt sistemātiski. Rietumvalstīm ir skaidrs, kur jāsāk cīnīties ar korupcijas slimību: pašiem savās mājās.