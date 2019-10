"UP Invest" pārņem "Apple" pilnvaroto pārstāvi Latvijā, Igaunijā un Somijā "IM Arvutid"

"Šī iegāde paplašinās mūsu darbības ģeogrāfiju no "Apple" produktu pārdošanas, pakalpojumu un remonta viedokļa, un mēs esam pārliecināti, ka Baltijas valstu tirgū un Somijā paplašināšanās ir prioritāte, jo redzam tur lielisku potenciālu," klāstīja Nūtmans, piebilstot, ka visvairāk no apvienošanās iegūs "Apple" produktu un pakalpojumu lietotāji.

"UP Invest" kapitālā 78% akciju pieder Linnamē, bet 20% - Ivaram Vendelinam. "UP Invest" pieder plašs uzņēmumu portfelis. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "UP Invest".