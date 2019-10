Rada pārvērtības un piedāvā skaistus dzīvokļus jeb populārs veids, kā attīstīt nekustamo īpašumu

Viens no šādiem projektiem ir atrodams Rīgā, Ģertrūdes ielā 99. Šis projekts ir domāts dzīvokļu renovācijai un pārdošanai, un finansējums “EstateGuru” platformā piesaistīts divos etapos - pirmajā posmā 503 820 eiro, bet otrajā posmā 103 300 eiro.

Runājot par to, cik lielu summu procentuāli pieaug renovētā dzīvokļa vērtība, Kalniņš norāda, ka to ir grūti pateikt, jo katrs projekts ir skatāms individuāli, jo daudz kas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem.