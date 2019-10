Latvijas organizācijās dzīvo daudz brīnišķīgu ideju un projektu

Jā, reizēm mēdzam “uzlikt savai viensētai augstu žogu” baidoties, ka kaimiņi noskaudīs. Mainīt domāšanu no kaimiņi “noskaudīs” uz kaimiņi “mācīsies no manis” ir lēns un pacietīgs process. SIA "Eiro Personāls" šo žodziņa nojaušanas procesu iesāka pirms sešiem gadiem, izstrādājot konceptu par "Izcila darba devēja DNS", kas būtībā ir mudinājums organizācijām dalīties ar savu praktisko pieredzi personāla vadības projektu realizācijā.

Šī gada konferencē bija iespēja noklausīties 29 praktiskus un pamācošus personāla vadības jomas projektus no 22 Latvijā zināmu uzņēmumu pārstāvjiem, kur katrs no tiem sniedza ieskatu, kādā no personāla vadības jomas problēmas risināšanā vai situācijas uzlabošanā.