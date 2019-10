3 iemesli, kādēļ ābols ir superauglis!

Āboli tiek uzskatīti par “uztura spēkstaciju” un satur daudzas vērtīgas barības vielas. Ābolos esošās šķiedrvielas var neitralizēt dažādas slimības un ierobežot sliktā holesterīna daudzumu mūsu asinīs, savukārt B vitamīnu komplekss ir atbildīgs par sarkano asins šūnu un nervu sistēmas veselību. Ābolos ir arī gana daudz C vitamīna, kas ir efektīvs dabīgais antioksidants un bloķē daļu no brīvo radikāļu radītā kaitējuma. Saskaņā ar Merilendas Universitātes Medicīnas centra datiem C vitamīns arī palielina ķermeņa izturību pret infekcijas slimībām.

Vairāki zinātniskie pētījumi ir saistījuši ābolu patēriņu ar samazinātu vēža risku. Āboli, it īpaši to miza, satur flavonoīdus, kas darbojas kā spēcīgi antioksidanti un izvada no ķermeņa brīvos radikāļus, kas kaitē mūsu gēniem, un kontrolē iekaisumu. Tāpat āboli palīdz cīņā ar sirds slimībām – tie satur šķīstošu šķiedrvielu, kas palēnina holesterīna plāksnīšu uzkrāšanos uz artēriju sieniņām un kavē to iekaisumu. Ābolos ir arī daudz aktīvo vielu – polifenolu, kas pazemina asinsspiedienu un samazina insulta risku. Pateicoties ābolos esošajām šķiedrvielām, to ēšana var palīdzēt atbrīvoties no liekā svara, jo augļi nesatur daudz kaloriju, taču rada ilgstošu sāta sajūtu. Turklāt jaunākie pētījumi pierāda, ka, pateicoties ābolos esošajām šķiedrvielām, svaigu ābolu ēšana var arī ievērojami samazināt 2. tipa diabēta risku pat par 23%. Turklāt āboli nesatur holesterīnu, taukus un sāli, kā arī tiem ir zems glikēmiskais indekss.