Vineta Kleinberga uzskata, ka Lielbritānija pret dalību Eiropas Savienībā ir vienmēr bijusi diezgan skeptiska. Valsts vienmēr ir uzsvērusi savu īpašo statusu un prasības šī bloka iekšienē. «Lielbritānija ir gatava būt vienotajā tirgū, bet tā nevēlas piedalīties ciešākā iekšlietu un tieslietu politikā, vai ,nedod dievs, Eiropas Savienības kopējā ārējā un drošības politikā,» saka Kleinberga. Pētniece arī norāda, ka laikā, kad Eiropas Savienība ir uzsākusi savu virzību lielākas federalizācijas virzienā, Lielbritānijas sabiedrībā tiek izjusta pretestība. Viņa uzskata, ka Lielbritānijas iedzīvotāji arī šobrīd varētu dalīties divās nometnēs – tie, kuri atbalsta Lielbritānijas būšanu ciešāk integrētā Eiropā un tie, kuri uzskata, ka Lielbritānijai būtu jābūt no tās ārpusē, bet jāmeklē sadarbības iespējas citā formā.

Kleinberga arī piemin vairākas aptaujas, kuras pēdējā laikā ir veiktas Lielbritānijā. «Tajās dati atšķiras, bet tie, kuri saka, ka gribētu palikt Eiropas Savienības sastāvā ir tikai trešā daļa. Līdz ar to, ir liels cilvēku daudzums, kuri atbalsta izstāšanos, bet neatbalsta bezvienošanās izstāšanos. Tāpat ir būtiska iedzīvotāju daļa, kuri nezina vai atbalsta pagaidām piedāvāto vienošanos. Sabiedrība jebkurā gadījumā joprojām ir sašķelta par to, vai izstāties no Eiropas Savienības, vai arī nē,» saka Kleinberga.