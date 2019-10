Regulatori nosaka ierobežojumus "Airbus A220" dzinēju jaudai

Kanādas regulators "Transport Canada" nedēļas nogalē publicēja lidojumderīguma direktīvu, un pirmdien to pārpubliskoja arī Eiropas Aviācijas drošības pārvalde (EASA), dodot rīkojumu aviokompānijām, kas veic lidojumus ar šīm lidmašīnām, augstumā virs 8,8 kilometriem nepārsniegt 94% no to dzinēju maksimālās jaudas.