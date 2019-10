Tirdzniecības kari, sankcijas pret Krieviju jeb sarežģītie ārpolitikas jautājumi Eiropai

Mani satrauc, ka, ja šie tarifi nākamgad tiks ieviesti, līdzīgi kā Tramps pateica, ka viņš aiziet no Ziemeļsīrijas, tad savā priekšvēlēšanu periodā viņš ar lielu pompu var paziņot, ka “mēs aizejam no Eiropas”. Tā ir spekulācija, bet par to daudz runā Polijā, par to sačukstas Latvijā un citās Baltijas valstīs. Iemesls tam ir kurdu nodevība, kas reiz bija ASV sabiedrotie. Tas ir ļoti biedējošs signāls.