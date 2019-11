Nākamnedēļ tiks atklāts lielākais un modernākais "Kesko Senukai" veikals Latvijā

Jau no veikala atklāšanas plkst. 11:00 apmeklētājus sagaidīs improvizācijas teātra aktieri, kuri aicinās piedalīties ne tikai dažādās viktorīnās ar pārsteiguma balvām, bet arī pārbaudīt ātrumu un veiklību īstās dārgumu medībās. Gan lielākie, gan arī mazākie viesi veikala tehnoloģiju nodaļā varēs piedzīvot 3D realitāti un izmēģināt jaunākās viedierīces. Mazākie apmeklētāji 9. un 10. novembrī tiks aicināti arī uz sejas apgleznošanas darbnīcām, kur viņi varēs pārtapt par kādu multfilmas varoni vai citu tēlu.

Kā iepriekš ziņots, teju 20 000 kvadrātmetru lielveikalā “K Senukai Ozols” apmeklētājiem būs pieejams plašākais preču sortiments no tūkstošiem Latvijas un pasaules ražotāju ar vairāk nekā 60 000 sadzīves, būvmateriālu un elektroprecēm. Jaunajā veikalā ir īpaši padomāts par pircēju ērtībām, aprīkojot to ar virkni digitālu inovāciju, kas būtiski ietaupīs klientu laiku un paātrinās apkalpošanas procesu. Autovadītājiem būs pieejama plaša autostāvvieta 750 automašīnām un ērtu piebraukšanu no jebkuras Rīgas puses.