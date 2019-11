"Delna": Valsts budžeta finansējums politiskajām partijām būtu palielināms, samazinot pieļaujamo privātpersonu ziedojumu apmēru

Gātere norādīja, ka doma ierobežot partiju finansējumu ir apsveicama. Skatoties uz datiem par ziedojumiem, biedrības pārstāve redzot, ka ir virkne partiju, kurās ir mazs cilvēku loks, kas ziedo lielas summas. Viņasprāt, koalīcijas panāktā vienošanās par maksimālās summas ierobežojumiem jeb griestiem, ko partija varēs saņemt gan no valsts, gan privātajiem ziedotājiem, nemazinās to, ka kādas partijas būs atkarīgas no dažiem lielajiem ziedotājiem, kaut arī viņu sniegtais finansējums mazināsies.