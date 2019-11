Pirmais bankomāts un bezkontakta norēķinu uzvedības kodekss

Tiesa, pirmos bankomātus Rīgā uzstāda tikai pēc pieciem gadiem — 1995. gadā, un tad sākas pakāpeniska pāreja no skaidras naudas norēķiniem uz maksājumiem ar karti. Šobrīd, ar bezkontakta maksājumu ienākšanu un nostiprināšanos mūsu ikdienā, var teikt, ka ir sācies jauns posms norēķinu vēsturiskajā attīstībā. Tehnoloģijas ir mainījušās, bet aktuālie jautājumi – maksājumu drošība, ērtums un norēķinu ātrums — 25 gadu laikā palikuši nemainīgi. Šajā rakstā par vienu no šiem aspektiem — maksājumu drošību.

Pāreja no skaidras naudas uz norēķiniem ar karti un naudas izņemšanas no bankomāta, prasīja emocionālu “nobriešanu” tam, lai tik ierastās banknotes uzticētu aizdomīgai “automatizētajai kasei”. Par drošību bija jādomā gan bankai — skaidru naudu bankomātā ievietojot, gan klientam — to izņemot. Par sava veida “uzvedības higiēnu” kļuva kartes PIN iegaumēšana, atturoties to pierakstīt uz lapiņas, kas makā glabājās blakus norēķinu kartei.