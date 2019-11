Seši iemesli, kāpēc lietot bezkontakta norēķinus

Bezkontakta norēķini notiek, pietuvinot maksājumu karti (telefonu vai citu ierīci) pie maksājumu termināļa, taču karte vienmēr paliek tikai un vienīgi tās īstā lietotāja rokā. Nelegālas darbības ar parastajām kartēm nereti notika tad, kad karte tika nodota tirgotājam maksājuma veikšanai. Skaidra nauda ir visnedrošākais norēķina veids, jo jūs varat kļūdīties, aprēķinot maksājamo summu, pārdevējs — izdodot naudas atlikumu, kā arī (atšķirībā no digitāla norēķina) skaidras naudas “ceļam” vairs nav iespējams izsekot.

Katrai transakcijai ir unikāls kods, lai novērstu dublēta maksājuma risku. Tas nozīmē arī to, ka katrs bezkontakta maksājums ir identificējams. Tas ir drošāks un uzticamāks, nekā norēķini ar skaidru naudu.

Norēķins ar bezkontakta karti vai citu ierīci tiek veikts dažu centimetru attālumā no norēķinu iekārtas. Karte ir “jānopīkstina” 1–2 centimetru, maksimums 4 centimetru, attālumā no termināļa. Tas nozīmē, ka “nolasīt” šos datus no attāluma vienkārši nav iespējams.