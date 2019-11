Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkā gājis bojā viens, bet cietuši pieci cilvēki

Plkst.10.15 ugunsdzēsēji steidzās uz Jelgavas novadu, kur kādā dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem izveidojies spēcīgs sadūmojums un trīs kvadrātmetru platībā dega sadzīves elektrotehnika un mēbeles. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.

❗ Aizvadīta traģiska diennakts - ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks, bet cieta pieci! Diemžēl nevienā no šiem ugunsgrēkiem ugunsdzēsēji glābēji spalgo dūmu detektora signālu nedzirdēja. VUGD aicina iedzīvotājus parūpēties par ugunsdrošību un uzstādīt mājokļos dūmu detektorus! pic.twitter.com/5gwBYWWzHK

Jau vairāk uz vakara pusi, plkst.20.07, VUGD saņēma izsaukumu uz kādu dzīvojamo māju Rīgā, kur bija redzami dūmi. Ugunsdzēsējiem ierodoties konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem dega gāzes plīts un tvaika nosūcējs divu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem.