Dietologs Atis Tupiņš: pareizi pagatavota ola ir superēdiens

aču esmu ārsts ar 36 gadu pieredzi un vēl ne reizi neesmu dzirdējis vai lasījis, ka būtu kāds nopietns, pamatots iemesls, kas atturētu no olu ēšanas, protams, ja vien visos produkta apstrādes procesos tiek ievēroti kvalitātes standarti.

Arvien vairāk ir sastopamas dažādas pretrunas teju par visiem produktiem – zivīm, gaļu, sieru, olām u.c. produktiem, jo gandrīz visos var atrast ķīmiskus piejaukumus. Tomēr mans ieteikums ir uzturā lietot visus šos produktus, taču pārbaudīt to kvalitāti un pārbaudīt ķīmisko piejaukumu neesamību tajos.

Pats svarīgākais ir pārliecināties, ka visos posmos tiek izmantotas labākās pieejamās izejvielas. Piemēram, pārliecināties, ka olas, ko lietojam uzturā, ir no vistiņām, kurās ikdienas ir uzņēmušas kvalitatīvu barību un turētas labos apstākļos, līdz ar to arī olā būs visas vērtīgās un nepieciešamās uzturvērtības, ko daba sniedz pati par sevi.

Olbaltumvielas ikviena cilvēka organismam ir nepieciešamas, – šo aminoskābju galvenais uzdevums ir apgādāt organismu ar izejmateriāliem, no kā veidojas un atjaunojas dažādas šūnas un audi. Protams, olas nav vienīgais olbaltumvielu avots, bet viens no labākajiem. Tāpat olas ir labs lecitīna un holīna avots, kas ir būtiska uzturviela smadzeņu attīstībai un normālai darbībai. Ir pierādīts, ka olās ir trīs reizes vairāk lecitīna nekā holesterīna. Lecitīns ir viela, kas no organisma izvada holesterīnu, tāpēc cilvēks ar paaugstinātu holesterīna līmeni asinīs drīkst uzturā lietot olas, taču tām ir jābūt pareizi pagatavotām, jo daba olās ir radījusi burvīgu harmoniju un balansu, kuru mēs paši izjaucam, tās nepareizi gatavojot.