Solījumi un savdabīgs skatījums uz ekonomiku jeb kādēļ Tramps vēlas mainīt tirdzniecības sistēmu

Tramps tirdzniecības deficītu ne reizi vien ir sasaistījis ar lielu naudas līdzekļu zaudēšanu. Vienā no saviem ierakstiem sociālajā tīklā “Twitter” viņš vēstīja par 500 miljardu dolāru zaudēšanu gada laikā “trakas tirdzniecības dēļ ar Ķīnu. Kā ierakstā solīja Tramps, tas vairs neatkārtošoties.

Viens no Trampa galvenajiem ekonomiskajiem mērķiem jau sākotnēji ir bijis samazināt tirdzniecības deficītu. 2017. gada novembrī, kas ir viņa pirmais gads amatā, viņš par nepieņemamu minēja kopējo deficītu, kas ar visiem tirdzniecības partneriem ir sastāda gandrīz 800 miljardus dolāru gadā. Viņš teica: "Mēs sāksim to mazināt, cik ātri vien iespējams".

Kā norāda analītiķi, viena no Trampa galvenajām problēmām ir tā, ka viņš koncentrējas tikai uz divpusējiem deficītiem. Tā viņš bieži liek domāt, ka tie ir pierādījumi par citas valsts negodīgu rīcību pret ASV.

Kopš tirdzniecības kara sākuma pagājušā gada otrajā pusē abas valstis viena otrai ir piemērojušas paaugstinātus tarifus lielām preču plūsmām. Tātad – šeit jājautā par to, kādi tad ir prezidenta Trampa panākumi šajā situācijā?

Tirdzniecības bilanci ar pārējo pasauli nerada šķēršļi, ko valstis rada viena otras precēm. Tā vietā ir jārunā par to, vai valstis iepērk vairāk preces un pakalpojumus, nekā tos ražo pati.

Profesors Gregs Mankivs no Hārvardas universitātes, kurš agrāk bijis arī Trampa pārstāvētās Republikāņu partijas atbalstītājs, izsakās šādi: "Ja jūs patiešām vēlaties samazināt kopējo tirdzniecības deficītu, viens no veidiem, kā to panākt, ir samazināt izdevumus, nevis demonizēt un nomelnot savus tirdzniecības partnerus visā pasaulē," sacīja profesors.