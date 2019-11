Bezkontakta maksājumi — kad ērti nozīmē arī droši!

Bezkontakta maksājumi ir daļa no plašāka inovācijas procesa t. s. neredzamo norēķinu (seamless payments) jomā, kur tuvāko gadu laikā varam gaidīt daudz jaunu iespēju un risinājumu. Kā diskusijā norādīja Finanšu nozares asociācijas Digitālās transformācijas komitejas loceklis un bankas Citadele E-biznesa daļas vadītājs Mārtiņš Bērziņš , aptuveni 5 % no bankas aktīvajiem klientiem lieto visjaunākās tehnoloģijas norēķinu jomā, piemēram, uzlīmes, aproces, viedtālruņus un pulksteņus. “Ja klients izmēģina vienu tehnoloģiju, tad pavisam drīz pamēģina arī nākamo. Aizvien vairāk klientu apzinās, ka naudas maku var atstāt mājās, jo ir daudz citu iespēju norēķinu veikšanai,” viņš sacīja.

Runājot par bezkontakta norēķinu drošību, — vienu no galvenajiem jautājumiem, par ko rūpējas šīs tehnoloģijas radītāji un izmantotāji, — eksperti cilvēkiem iesaka arī pašiem aktīvi sekot līdzi savu norēķinu vēsturei un rūpēties par savu datu un maksājumu ierīču drošu uzglabāšanu. Jāatceras arī, ka drošības nolūkos POS terminālis ik pa brīdim lūgs ievadīt PIN kodu, tāpēc to aizmirst pavisam nedrīkst (Latvijā ar bezkontakta maksājumu karti bez PIN koda ievadīšanas var norēķināties līdz 25 eiro apmērā).

“Tehnoloģiski nav atšķirības vai maksājam ar karti, telefonu, uzlīmi, aproci vai pulksteni. Te trīs lietas, ko ieteiktu ievērot jebkuram bezkontakta norēķinu lietotājam, lai papildus rūpētos par norēķinu drošību. Pirmkārt, lai kontrolētu naudas plūsmu, ieteicams ieslēgt bankas paziņojumus par izejošajiem maksājumiem. Otrkārt, ja lietojat bezkontakta maksājumus telefonā, uzstādiet telefonam garu paroli un regulāri atjaunojiet ierīces programmatūru. Treškārt, ja iespējams, maksājot ar bezkontakta ierīcēm, lietojiet biometriskās autentifikācijas iespējas — sejas atpazīšanu vai pirksta nospiedumu,” norādīja IT drošības konsultants Agris Krusts. Kā papildu ieteikums, ko būtu vērts ņemt vērā, ja cilvēks ļoti baidās, ka teorētiski bezkontakta karte varētu tikt noskenēta ar īpašu ierīci, — ir to turēt savā makā starp vairākām citām bezvadu kartēm, to nolasīt ir daudz sarežģītāk, kas palielina drošību, vienīgi tad karte maksājot no maka noteikti jāizņem.