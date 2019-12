Dombrovskis: Ja budžetā nav naudas svarīgām prioritātēm, jādomā, kur to dabūt

Viņš atzīmēja, ka Latvijā budžeta apmērs pret IKP, salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, ir salīdzinoši mazs. "Arī šajā ziņā konkurētspējas vārdā var turēt zemākus nodokļus, bet tad tas negatīvi ietekmē iespējas finansēt valsts izdevumus un sabiedrisko sektoru. Arī mediķi norāda uz to, ka finansējums veselības aprūpei ir jākāpina arī procentuālā attiecībā pret IKP, jo pašlaik Latvijā šis īpatsvars ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā (ES). Taču kāpinot izdevumus procentuāli no IKP, ir jāskatās, kur arī ieņēmumi procentuāli no IKP kāps," atgādināja Dombrovskis.