Papīra rēķinu izmaksas ir dārgākas nekā elektroniskajiem rēķiniem

Runājot par papīra rēķinu, pēc Strazda teiktā, izmaksas mainās atkarībā no tā, kur atrodas saņēmējs, jo no tā ir atkarīgas pasta piegādes izmaksas. Līdz ar to viena rēķina tīrās izmaksas var būt 0,4-1 eiro, lai šo vēstuli izdrukātu, ieliktu aploksnē, aizsūtītu pa pastu un apmaksātu pasta piegādi.