Spēkā stingrāka kārtība, ievedot ES no trešajām valstīm augļus, sēklas un dārzeņus

Turpmāk visām augu sēklām, kas paredzētas sējai, kā arī svaigiem augļiem un dārzeņiem, izņemot banānus, kokosriekstus, dateles, ananasus un duriānus, ievedot tos ES, būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. To paredz jaunā Oficiālo kontroļu regula, kas stājas spēkā šā gada 14.decembrī, norādīja Meistere.

Stājoties spēkā Oficiālo kontroļu regulai, sāk darboties arī jauna datorizēta oficiālo kontroļu pārvaldības sistēma IMSOC, kurā integrēta līdzšinējā, kravu pārvadātājiem zināmā datu apmaiņas sistēma TRACES. Līdz ar to turpmāk kravām tiks izsniegti jauna parauga kontroles dokumenti - Vienotais sanitārais ievešanas dokuments (VSID), VSID-DZ - dzīvniekiem, VSID-P - dzīvnieku izcelsmes produktiem, VSID-D - dzīvnieku barībai un pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes un VSID-AP - augiem un augu produktiem.

Šā gada 14.decembrī stāsies spēkā arī izmaiņas regulējumā par ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības pastiprināto kontroli, kas paredz, ka turpmāk kontrolei nebūs jāuzrāda pārtika un barība, kas iekļauta Komisijas īstenošanas regulā, ja to svars nepārsniegs 30 kilogramus, to nav paredzēts laist tirgū un tā ir fizisko personu pasta sūtījumos vai personīgajā bagāžā, tie ir tirdzniecības vai laboratorijas paraugi, izstāžu eksponāti, zinātniskiem mērķiem paredzētie sūtījumi.

Tāpat kontrolei nebūs jāuzrāda pārtika vai barība (neatkarīgi no svara), kas atrodas starptautiskā transportlīdzeklī, nav paredzēta izkraušanai un ir paredzēta apkalpes un pasažieru patēriņam.

Izmaiņas normatīvajos aktos attiecas arī uz privātpersonām, kuras no trešajām valstīm savā bagāžā vēlas ievest stādīšanai paredzētus augus un sēklas, jo šādu preču ievešanai ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts.

PVD atgādina, ka privātpersonas joprojām nedrīkst ievest ES no trešajām valstīm augu aizsardzības līdzekļus, augsni, augsnes substrātus, izņemot tīru kūdru un kokosa šķiedru, vīnkoku, citrusu, korinšu, krūmcidoniju, vilkābeļu, cidoniju, ābeļu, bumbieru, eribotriju, mespilu, pirakantu, pīlādžu augus, kartupeļus, visu veidu pārtikas produktus, kuri satur vai sastāv no beteļauga lapām (Piper betle), un kuru izcelsme ir Bangladešā vai kuri sūtīti no Bangladešas, visas Nigērijas izcelsmes kaltētas pupiņas, gaļu, gaļas produktus, tajā skaitā svaiga gaļa, kūpinājumi, gaļas pusfabrikāti, gaļas produkti un izstrādājumi un citi, kā arī pienu, piena produktus, tajā skaitā svaigs piens, pasterizēts piens, iebiezināts piens, biezpiens, krējums, siers un citi.