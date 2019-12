VID valsts budžetā 11 mēnešos iekasējis par 0,6% vairāk par plānoto

Pēc VID skaidrotā, lielākais ieņēmumu pieaugums šogad 11 mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, bija no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar apstrādes rūpniecību vai tirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu. To veicināja gan darba ienākumu, gan nodarbināto skaita pieaugums. Pateicoties ieņēmumu pieaugumam, darbaspēka nodokļu ieņēmumu plāns 2019.gada 11 mēnešiem ir pārpildīts par 0,26 miljardiem eiro jeb 5,6%.

VID skaidroja, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa kopējos ieņēmumus galvenokārt ietekmēja no uzņēmumu ienākuma nodokļa atmaksātās summas, jo 2018.gadā iemaksātie avansa maksājumi būtiski pārsniedza aprēķināto nodokli. No uzņēmumu ienākuma nodokļa 2019.gada 11 mēnešos atmaksāti 118,05 miljoni eiro, kas ir par 59,49 miljoniem eiro vairāk nekā 2018.gada 11 mēnešos. Lielākie uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada 11 mēnešos ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, un tie nodrošināja 44,2% no kopējiem uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem.