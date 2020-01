Ceļu būves uzņēmumam "Igate" radušās problēmas sadarbībā ar bankām

""IKTK" bija paredzēts iegādāties papildu iekārtas. IDB aizdomu dēļ mēs tagad laikam maksāsim soda naudas CFLA par to, ka mēs atsakāmies no atbalsta. Mēs šo projektu vienkārši nespējam īstenot, jo bankas pateica "stop". Kamēr visas aizdomas nav likvidētas, mēs nevaram investēt nākotnē," stāstīja Peilāns.

Viņš piebilda, ka ir apgrūtināta pat algu izmaksa darbiniekiem, bet no vienas bankas vispār palūgts aiziet. Jautāts, kura banka to palūgusi, Peilāns sacīja, ka "tas nebūs korekti, jo viņi bija spiesti to darīt. Līdz tam mums bija ļoti korektas attiecības. Tā bija viena no lielajām bankām".