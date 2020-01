Finansējums valsts autoceļiem šogad būs €250,5 miljoni

Tostarp no valsts budžeta valsts autoceļu tīklam 2020.gadā piešķirti 213,2 miljoni eiro, bet no Eiropas Savienības fondiem - 37,3 miljoni eiro. Līdz ar to 95 objektos darbi tiks veikti par valsts budžeta finansējumu, bet sešos objektos darbus līdzfinansēs Eiropas Savienības fondi.