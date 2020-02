Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pieredze: būtiski ir radīt un attīstīt interesi par mācīšanos

Pārmaiņas attiecas gan uz mācību saturu, gan pieeju mācību norisei. Piemēram, jaunums, kas skar vidējās izglītības posmu, – uzsākot mācības 10. klasē, skolēns izvēlas vienu no skolas piedāvātajiem izvēļu groziem (piedāvājumus ar trīs padziļināto mācību priekšmetu kombinācijām veidos skolas pašas), kā arī citus kursus no skolas piedāvājuma. Viena no skolām, kur pēc direktora iniciatīvas jau sen tiek izmēģinātas un pielietotas mūsdienīgas pedagoģijas metodes, ir Rīgas Klasiskā ģimnāzija (RKĢ). Ģimnāzija savu darbu ir veidojusi līdzīgi tam, kā tas no šā gada rudens notiks visās Latvijas vidusskolās. Šajā rakstā apskatām RKĢ pieredzi, kas veidojusies jau vairāk nekā 20 gadu garumā.

Domāt par savām izvēlēm un pieņemt lēmumus

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pieredze liecina, – dziļa un patiesa skolēna iesaistīšanās mācību procesos un norisēs, ir panākama ar atbildības izjūtas veidošanu, ar sadarbības prasmju attīstīšanu, kā arī ar radošuma un zinātkāres veicināšanu. Bērnu dabiskās zinātkāres nostiprināšana un attīstīšana, lai mācīties nemitīgi un ar aizrautību kļūtu par ieradumu, ir viens no pilnveidotās izglītības pieejas mērķiem. Tas izpaužas gan mācību procesos un norisēs, gan arī mācību saturā, kur svarīgs akcents ir to uz to, lai skolēnos veidotos izpratne – ko un kāpēc mācāmies.

“Tikai dodot bērnam izvēli, viņā veidojas atbildība,” atzīst RKĢ direktors, Dr. paed. Romans Alijevs. “Tas ir ļoti svarīgs pamats visai dzīvei, un izvēles brīvībai ir jābūt jau izglītības sākumposmā. Jau pirmajā klasē skolēniem jāizdara savas pirmās izvēles.” Skolēni izvēlas savas interešu jeb radošās aktivitātes – piemēram, angļu valodu vai matemātiku, vai mūziku Mācību stundas laikā bērniem ir iespēja izvēlēties, kādus uzdevumus pildīt. Skolotājs ir tas, kurš palīdz skolēniem saprast, kā viņi var izvēlēties. Līdz ar brīvību un iespējām izvēlēties pamazām aug arī atbildība, – ja bērns pats izvēlas, tad viņš arī par to jūtas atbildīgs. Tāpēc pirmsskolas un pamatskolas posmos skolēnam ir svarīgi visu ko izmēģināt un atklāt savas intereses, lai vēlāk vidusskolā viņš varētu pievērsties tam, kas viņu īpaši interesē un aizrauj. Šāds princips izraudzīts arī, veidojot pilnveidoto saturu un pieeju, ko no 1. septembra sāks īstenot visās skolās Latvijā.

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā skolēni jau pamatskolā var izvēlēties ne vien uzdevumus, bet arī katrs savu pētniecības grupu. Tādas te darbojas no septītās klases. Ir arī tādi audzēkņi, kuriem 7.-9. klašu posmā vēl grūti izdarīt izvēli. Skola respektē arī to. Bet 10.–12. klašu posmā visiem obligāti ir jāizdara sava izvēle. R. Alijevs: “Mēs it kā atgriežamies pie iesākuma – sākumskolā visiem ir noteikti jāizvēlas savas radošās nodarbes, tāpat tas jādara vidusskolā posmā, tikai tagad jāizraugās radoša darbība pētniecībā.”