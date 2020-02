Vēstures mācīšanās - mērķis veidot izpratni, saskatīt kopsakarības

Kādas pārmaiņas sagaida skolēnus vēstures stundās?

Ir divu veidu pārmaiņas. Pirmkārt, attiecībā uz to, kādu mācību saturu mēs mācām vēstures stundās. Otrkārt, pārmaiņas attiecas uz vēstures mācīšanas pieeju.

Ja runājam sīkāk par abām šīm pārmaiņu grupām, – attiecībā uz saturu mainīsies tas, ka bērni par vēsturi sāks domāt un mācīties vēsturi no ceturtās klases [līdz šim – no sestās klases, aut.]. Esošajā izglītības sistēmā pasaules un Latvijas vēsturi mācās atsevišķi, bet no šā gada septembra, līdzīgi kā tas bija agrāk, būs vienots mācību priekšmets “Latvijas un pasaules vēsture”. Kopējais stundu skaits, ko skolās veltīs vēsturei, nemainīsies.

Vēsture 4.-6. klasēs tiks mācīta integrēti ar sociālajām zinībām, jo ir daudz savstarpēji saistītu jautājumus, kurus bērnam jāskaidro kopsakarībās. To, kā no vēsturiskām norisēm izriet kādas sociālas parādības un otrādi. Bērns jau no pirmajām klasēm it kā tiek “sagatavots” vēstures apguvei, jo sociālajās zinībās tiek runāts par laika jēdzienu, par pārmaiņām, par norisēm, kas ietekmē cita citu.

No ceturtās līdz sestajai klasei bērns mācās “atpazīt” un saprast vēsturi vispirms caur sev atpazīstamām un saprotamām lietām. Notikumus, cilvēkus un dzimtu vēsturi apskatām no šodienas virzoties pagātnē, 20. gadsimta ietvaros, līdz Latvijas valsts tapšanai. Tā ir pagātne, kuru mēs varam saskatīt sev visapkārt – senos namos, pieminekļos, fotogrāfijās, stāstos par savu senču pieredzēm. Tā pagaidām vēl nav aizvēsture, pirmatnējā sabiedrība un senās civilizācijas, kas ir grūtāk aptveramas abstrakcijas. Hronoloģiskā vēstures mācīšanās sāksies septītajā klasē, kad bērni, tāpat kā līdz šim, mācīsies par dažādiem laikmetiem un notikumiem. Viņi tiks sagatavoti domāt pagātnes un vēstures kategorijās, saskatīt kopsakarības, saprast, ka un kā notikumi izriet viens no otra.

Šī ir viena no nozīmīgām pārmaiņām. Gribam panākt, lai bērns spēj saskatīt plašāku kontekstu. Tāpēc Latvija un pasaule ir integrēta vienā priekšmetā, lai mazinātu sadrumstalotu pasaules redzējumu, kur pasaules vēstures stundā māca, piemēram, par senās Romas impēriju, bet Latvijas vēsturē – par Livoniju. Latvija paliek it kā atrauta no pārējās pasaules, bet ir jābūt pretēji – izpratne par vēsturiskām norisēm Latvijā būs dziļāka tad, ja apskatīsim tās pasaules kontekstā. Un otrādi.

Kas mainīsies vēstures mācīšanas pieejā?

Ļoti būtiska ir pieejas maiņa vēstures mācīšanā. Nemēģinām iemācīties absolūti visu par visu, bet cenšamies atsevišķus jautājumus apskatīt dziļāk, pamatīgāk. Piemēram, apskatot Pirmo pasaules karu, svarīgi ir saprast šī kara sekas – ģeopolitiskas, sociālas, sekas kultūrā, cilvēku attiecībās. Necenšoties tik daudz iekalt visas kaujas un to datumus, bet saprotot, kādi ir kara cēloņi un konsekvences.