Aprēķināta aptuvenā summa, kādu pasaules ekonomika zaudējusi koronavīrusa dēļ

Viens no pasaulei nelabvēlīgiem riskiem ir fakts, ka pasaule ārpus Ķīnas ir ievērojami mainījusies kopš 2003. gada. Globalizācijas iespaidā kompānijas ir atvērušas savas bāzes ārpus mītnes zemēm, tādējādi arvien ciešāk sasaistot ekonomikas. Lielās centrālās bankas jau pašlaik ir izmantojušas rīkus, kas tipiski tiek izmantoti situācijās, lai izvairītos no ekonomiskajām krīzēm. Tāpat jāatceras, ka arī globālo parādu līmeņi ir sasnieguši visu laiku augstākos rādītājus. Pieaugošais nacionālisms atsevišķās valstīs arī rada sarežģījumus.

Vairākas aviokompānijas ir atcēlušas lidojumus uz Ķīnu un no tās, kas savukārt ir ietekmējis preču un izejmateriālu piegādes visā pasaulē. Tā, piemēram, pasaulē lielākais viedtālruņu mikroshēmu ražotājs “Qualcomm” brīdinājis, ka vīruss var ietekmēt arī viedtālruņu ražošanu, jo to ražotājiem var trūkt izejvielu. Tā, piemēram, autobūves industrijā “Hyundai” ir apturējusi automašīnu ražošanu, jo nav piegādātas daļas no Ķīnas, kā arī to pašu iemeslu dēļ citus daļu piegādātājus meklē “Fiat Chrysler”, kas vēlas izvairīties no rūpnīcu slēgšanas.