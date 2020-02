Koalīcija sola taisnīgu nodokļu reformu visām sabiedrības grupām

"Ir nepieciešama plaša sabiedrības diskusija, kā arī gaidīsim vispusīgu analīzi no valdības sociālo partneru puses, lai tālāk sarunu ceļā nonāktu pie labākā scenārija par to, kas būtu uzlabojams nodokļu sistēmā. Mums jau vasarā ir jābūt skaidrībai, kādas varētu būt potenciālās izmaiņas no 20121.gada," sacīja premjers un piebilda, ka jau nākamnedēļ Finanšu ministrija (FM) piedāvās vērtēšanai informatīvo ziņojumu par iespējamajām nodokļu izmaiņām.