Ja Tevī urd sajūta, ka ir pienācis laiks spert soli pretī sava biznesa uzsākšanai, bet esi iestidzis neskaitāmās šaubās un bailēs, kas galu galā attur no šī soļa speršanas, tad šis raksts ir domāts Tev.

Rakstā ir apkopoti 8 padomi, kas kalpos kā pote pret Tavām bailēm.

Pirms ejam tālāk - šaubas un iekšēja cīņa, uzsākot savu biznesu, ir dabiska. Tu neesi vienīgais, kurš stāsies tām pretīm. Droši vien esi dzirdējis populāro teicienu – vienīgais šķērslis ceļā uz panākumiem esi Tu pats. Galvenokārt tā tiešām ir!

Ķeramies klāt…

Nodrošinies ar informāciju

Parasti pirmais šķērslis, pret kuru atduramies, ir informācijas trūkums, kas raisa neziņu, kura rada bailes un šaubas par izdošanos.

Bet…

Mēs dzīvojam laikā, kad iegūt nepieciešamo inoformāciju ir ērtāk un pieejamāk kā jebkad:

Gribi apzināt konkurentus? Ieskaties "Lursoft" datu bāzē un atrodi tos, meklējot pēc izvēlētā darbības veida! Tā varēsi tos izzināt un saprast, ko darīt, lai Tavs bizness būtu konkurētspējīgāks.

Esi iestrēdzis pie biznesa plāna izveides? Piesakies kursiem, izlasi LIAA sagatavoto biznesa plāna ABC, vai atrodi kādu, kas palīdzēs.

Atrunājies ar pieredzes trūkumu? Pieredze rodas darot, tomēr paralēli ir svarīgi uzņemt atbilstošu saturu. Lasi uzņēmēju biogrāfijas vai praktiskas un iedvesmojošas grāmatas:

- The ONE Thing" (Gary Keller, Jay Papasan) – iemācīs fokusēt savu enerģiju uz būtiskāko un nepazust sīkumos, lai sasniegtu labākus rezultātus;

- "Latvijas uzņēmēju un vadītāju vērtīgākie padomi. Panākumi dzīvē un biznesā" (Kārlis Ozols) – 100 mūsdienu uzņēmēji dalās ar padomiem, būvējot savu biznesu;

- “The Art of the Start” (Guy Kawasaki)

- “Pārdošanas Burvis” (Edgars Untāls)

- “Leaders Eat Last: Why some teams pull together and others don't” (Simon Sinek)

- AskGaryVee: One Entrepreneur's Take on Leadership, Social Media, and Self-Awareness (Gary Vaynerchuk) - liels klāsts vērtīgu atbilžu uz reālu cilvēku jautājumiem par biznesa uzsākšanu, attīstību, mārketingu, līderību u.c.

- Atomic Habits (James Clear) - grāmata, kas palīdzēs saprast, kā nostiprināt labos ieradumus un likvidēt sliktos.

Šaubies par savām komunikācijas prasmēm? Skaties šovu "Biznesa haizivis" un iedvesmojies no citu pieredzes!

Nesaproti, kā izvēlēties sev piemērotāko uzņēmējdarbības formu? Piesakies konsultācijai pie grāmatveža vai izlasi LIAA izveidotajā Uzņēmēja rokasgrāmatā!

Gandrīz katrām šaubām ir iespējams atrast risinājumu vai vismaz atvieglojumu, kas palīdz virzīties tālāk. Formula ir pavisam vienkārša: vairāk zināšanu = lielāka pārliecība un drošības sajūta.

Esi lietas kursā par to, kas notiek Tev apkārt

Ir tikai loģiski, ja frizieris, kurš gadiem strādājis frizētavā, izlemj dibināt pats savu uzņēmumu, lai strādātu savā labā un būtu noteicējs. Sākt uzņēmējdarbību jomā, kuru pazīsti un vari pielietot jau praksē pārbaudītas metodes un pieredzi, ir drošāk. Taču, jābūt piesardzīgiem, lai neatpaliktu no pasaules.

Reizēm uzņēmēji tik ļoti stagnē, spītīgi turoties pie savām ierastajām darbības metodēm, ka palaiž garām jaunākās tirgus tendences un iespējas.

Pasaule negriežas tikai ap Tavu biznesu, tāpēc vienmēr ir veselīgi paskatīties uz sevi no malas un mēģināt ieraudzīt lielāku bildi un plašāku kontekstu. Daudzas biznesa nozares ir savstarpēji saistītas un, dažreiz papētot, kas notiek citās nozarēs, iespējams iegūt kādu vērtīgu atklāsmi, kura var palīdzēt pacelt Tavu biznesu nākamajā līmenī.

Jo labāk pārzini visu, kas notiek apkārt, jo lielāka Tava pārliecība un drošības sajūta par pareizā virziena izvēli.

Parūpējies par kārtību

Uzsākot savu biznesu, var likties, ka jāizdara bezgalīgi daudz lietu. Rezultātā Tu vari attapties haosa viesulī, kurš rada stresu un pārtop šaubās par to, vai iecerētais vispār ir iespējams.

Viena no efektīvākajām metodēm, kā pieveikt haosu, ir izveidot detalizētu darbības plānu, kas palīdzēs atgriezties uz trases brīžos, kad šķiet, ka esi nomaldījies.

Sākumā pieraksti visus pamata procesus: izejvielu iegāde, ražošana, logo radīšana, mājaslapas vai interneta veikala izveidošana, interneta veikala sakārtošana, lai tas atbilstu likumam, maksājumu saņemšana un apstrāde, preču piegāde utt.

Tad vari sadalīt šos lielos procesus mazākās daļās un darbos, un katru reizi, kad kāds no šiem darbiem ir paveikts - atzīmē to. Tas uzskatāmi attēlos progresu, un būsi iedrošināts virzīties tālāk.

Atrodi mentoru vai partneri

Mūsdienās sabiedrībā ir izveidojies uzskats, ka meklējot atbalstu un palīdzību, Tu parādi vājuma pazīmes vai ka Tu neesi gatavs. Tomēr tās ir muļķības, jo atbalsta plecs ir spēcīgs līdzeklis šaubu un baiļu izkliedēšanai ikvienam.

Stīvs Džobss ir teicis: “Iespaidīgas lietas biznesā nekad nav paveikusi viena persona. Tās ir paveiktas domubiedru grupā.”

Atrodi kādu cilvēku, kas pārzina procesus, kuri nav Tava stiprā puse, un veidojiet biznesu kopā. Ja tomēr to nevēlies, tad vari atrast mentoru, kurš Tev palīdzēs virzīties uz priekšu un dos padomus biznesa izveides posmos. Piemēram, iestājies biznesa inkubatorā!

No kļūdām nav jābaidās, no tām jāmācās

Tu noteikti jau esi sapratis, ka dzīvē ne vienmēr viss izvēršas, kā biji plānojis. Nav nekāds brīnums, ka tieši tāpat ir arī uzņēmējdarbībā. Bet tas nenozīmē, ka jāatmet visam ar roku.

Tu vari sevi iemācīt domāt divos līmeņos:

Kādas būs nākamās darbības, ja viss ies kā pa sviestu.

Kādi būs soļi, ja situācija mainīsies un novirzīsies no plāna.

Katra neveiksme ir pieredze, no kuras mācīties, un tā dod Tev iespēju kļūt labākam.

Arī Ričardam Brensonam par šo lietu ir kas sakāms: “Tu nevari iemācīties staigāt, sekojot instrukcijām, bet gan krītot, ceļoties, krītot un atkal ceļoties augšā.”

Neaizmirsti realitāti

Cilvēka dabā iekārtots, ka sirds un degsme parasti ņem virsroku un liek mums darīt dažādas neiedomājamas lietas. Tomēr biznesā ir svarīgi saglabāt brīžus, kad nolaidies uz zemes un atgriezies realitātē.

Uzsākot biznesu - Tu esi bizness. Tādēļ neaizmirsti parūpēties par sevi.

Primāri turi acis vaļā, kad runa ir par finansiālo drošību. Saspringta finansiālā slodze radīs tikai lieku stresu un bailes. Tava biznesa attīstība un pastāvēšana lielā mērā būs atkarīga no tā, kā tu spēsi saplānot finanses, lai uzturētu gan biznesu, gan sevi.

Tu neesi viens - iedvesmojies no domubiedriem

Milzīgs skaits cilvēku pirms Tevis un pat šobrīd piedzīvo tās pašas pārdomas, sajūtas un šaubas.

Tādēļ nebaidies uzrunāt citus uzņēmējus, lai vienkārši aprunātos, jo tie ir Tavi labākie domubiedri. Palasi viņu dzīvesstāstus un pārsvarā redzēsi, ka daudzi no viņiem sākumā bija tieši tādā pašā situācijā, kādā tagad esi Tu.

Un visbeidzot - Screw it. Let’s Do it.

Spēcīgs teiciens, kas nācis no biznesa magnāta Ričarda Brensona, kurš nebija ne tūrisma aģents, ne producents, kad izdomāja izveidot ierakstu kompāniju un uzsāka savu aviokompāniju.

Mēs ļoti bieži mēdzam veltīt pārāk daudz laika, domājot, vērtējot, lai uzreiz viss būtu perfekti un rezultātā neizdarām neko. Viena lieta ir skaidra - nekas nav perfekts (vismaz ne sākumā). Tādēļ reizēm labākais veids, kā pārvarēt bailes un šaubas, ir vienkārši sākt darīt. Procesa gaitā Tu iegūsi pieredzi un pārliecību.

Piemēram, Latvijas kosmētikas zīmola “MADARA Cosmetics" dibinātāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere uzsāka uzņēmējdarbību, jo veikalos neatrada sev piemērotu dabisku un ekoloģisku kosmētiku, un to paveica bez sākotnējās pieredzes.

Paturi šo prātā – bailes slēpj sevī izaugsmi – pārvari tās un Tu jau būsi soli pretī sava mērķa sasniegšanai.

