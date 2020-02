Mīts vai patiesība: vai ir bīstami ēst pirms peldēšanās?

Mīts ir tāds, ka pēc ēšanas asinis tiek novirzītas no muskuļiem uz vēderu, kas rezultātā var izraisīt paralizējošus muskuļu krampjus. Citā variantā ēšana asinis aizdzen no kuņģa uz muskuļiem, bet abos gadījumos rezultāts ir paralizējoši muskuļu krampji.

Citiem vārdiem sakot, veseliem cilvēkiem muskuļu krampji pazemināta asins pieplūduma dēļ vienkārši nenotiek. Tas gan var notikt cilvēkiem, kas sirgst ar, piemēram, arteriosklerozi, kad sabiezinās artēriju sieniņas un palielinās to blīvums.

Bija laiks, kad zinātnieki šo mītu uztvēra ļoti nopietni. 20. gadsimta 60. gados vairākos pētījumos zinātnieki centās noskaidrot, vai ēšana pirms peldēšanas var negatīvi ietekmēt sportistu sniegumu un pašsajūtu. Kādā mazā pētījumā 1968. gadā zinātnieki lika 24 peldētājiem ieturēt varenas brokastis no kukurūzas pārslām, tostermaizēm, cukura, sviesta un piena. Pēc brokastīm peldētājiem bija jānogaida atšķirīgi laika posmi un jānopeld daži apļi baseinā. Neviens no atlētiem nepiedzīvoja nedz krampjus, nedz nelabu dūšu, kā arī nesamazinājās to sniegums peldēšanā.