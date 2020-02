Pretēji izplatītajam viedoklim par Skanstes attīstības stagnāciju, šogad vai tuvāko divu gadu laikā ir plānots sākt trīs jaunu projektu būvniecību. Viens no projektiem ir biroju ēka “Verde”, kas atrodas Hanzas un Skanstes ielu stūrī – šis būs viens no modernākajiem biroju centriem Rīgā. Otrs projekts ir “Elemental Skanste”, kas arī būs augstas kvalitātes biroju centrs netālu no “Arēna Rīga” un LNK biroju ēkas. Savukārt trešais projekts ir Sporta 2 kvartāls - jauns radošais kvartāls, kas orientēts uz tehnoloģijām, mazumtirdzniecību un kafejnīcām. Tā būs jauna “hipsterīga” teritorija. Uzskatāms, ka šos projektus izdosies sagaidīt jau 2022. gadā vai arī to būvniecība tuvosies noslēgumam.