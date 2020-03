Sākta pacientu informēšanas kampaņa par kompensējamo zāļu izrakstīšanu no 1.aprīļa

Līdz ar to daudzām zālēm atšķiras tikai iepakojums, zāļu izskats, palīgvielas, taču aktīvā viela, kas pacientu ārstē, ir viena un tā pati. Šos pierādījumus jāsagādā kompānijai, kas zāles vēlas reģistrēt, savukārt viena no Eiropas zāļu aģentūrām šos pierādījumus novērtēs. Darbu mēs Eiropā nedarām dubultā, ja kompānija zāles vēlas pārdot vairākās valstīs, to novērtē tikai vienā valstī, savukārt pārējās zaļu aģentūras pārliecinās par novērtējuma kvalitāti. Jau šobrīd septiņi no desmit pārdotajiem iepakojumiem ir ar zināmām aktīvām vielām jeb t.s. ģenēriskās zāles.”